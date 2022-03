La réaction de Jaden Smith après la gifle donnée par son père à Chris Rock pendant les Oscars

La gifle de Will Smith à Chris Rock était-elle légitime? Peut-on résoudre ses problèmes par la violence? Est-ce digne d'une personnalité publique, censée donner l'exemple au public? Chris Rock a-t-il abusé en se moquant de Jada Pinkett Smith?

Le débat est ouvert depuis l'incident qui s'est produit lors de la 94ème cérémonie des Oscars, ce dimanche 27 mars à Los Angeles.

Sur le web, tous les internautes y vont de leur avis, et les stars aussi... Même Jaden Smith, le fils de Will et Jada, a commenté l'événement sur Twitter... Et son opinion est on ne peut plus claire. Sur Twitter, il a simplement posté "Et c'est comme ça qu'on fait". C'est tout. Si ce commentaire est (très) court et d'une simplicité déconcertante, les avis sous celui-ci, eux, sont très nombreux. On compte, 10h après la publication, plus de 17 000 commentaires.