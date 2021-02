La réponse agacée de Louane à Laurent Ruquier: "On a déjà eu cette discussion"

Depuis le début de sa carrière, Louane a à cœur de contrôler un maximum sa communication. Il y a certains sujets sur lesquels elle ne souhaite pas s'exprimer et l'a déjà fait savoir par le passé.

En ce moment, c'est pour parler de son nouvel album sorti en plein confinement que Louane est sur les plateaux et elle ne souhaite apparemment pas parler d'autre chose.

La chanteuse et jeune maman ne souhaite pas non plus se répéter inutilement. Elle l'a fait savoir samedi soir sur le plateau de Laurent Ruquier dans On est direct.

Alors qu'il évoquait l'égalité des chances pour les étudiants en France, avec Jean-Luc Mélenchon, également sur le plateau de l'émission, Laurent Ruquier a voulu savoir ce que Louane en pensait.

Louane vous vouliez dire quelque chose ?" lui a-t-il lancé. "Ah non du tout, c'est bon on a déjà eu cette discussion ensemble", a-t-elle répondu.

Sur le plateau, Jean-Luc Mélenchon a alors cru que Louane s'adressait à lui.

"Pas du tout c'était à vous Ruquier que je parlais, a alors rectifié Louane. On a déjà eu cette discussion ensemble, c'était il y a longtemps on est pas obligé de revenir dessus".

