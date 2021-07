Cette robe bleue de Sharon Stone portée à Cannes est à "couper le souffle", selon la presse People (photos)

Sharon Stone a honoré le tapis rouge du 75e Festival de Cannes mercredi dans une robe bleue "à couper le souffle", selon plusieurs magazines People.

L'actrice de 63 ans a attiré tous les regards dans une robe bleue glacier ornée de fleurs multicolores alors qu'elle assistait à la première fastueuse de "L'histoire de ma femme".

Très détendue et visiblement heureuse d'être là, Sharon Stone a souri et a fait signe aux caméras avant de rentrer à l'intérieur du palais, veillant à mettre en valeur son look impressionnant et accrocheur.

"L'histoire de ma femme" est une adaptation du roman de 1942 de Milan Fust. L'histoire se déroule dans les années 1920. Le capitaine de la marine Jakob Storr fait un pari avec un ami qu'il épousera la première femme qui entrera dans le café où ils sont assis – juste au moment où le personnage Lizzy arrive, selon le site de Variety.

Ce roman a été publié pour la première fois en Hongrie en 1942, mais n'a été traduit en anglais qu'à la fin des années 1980.

L'actrice Léa Seydoux joue le rôle principal de Lizzy, mais elle a été testée positive au Covid-19 et n'a pas pu assister au Festival de Cannes.