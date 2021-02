La sœur de Britney Spears publie message fort pour lui venir en aide (photo)

Le documentaire "Framing Britney Spears", du New York Times, fait beaucoup de bruit. Le documentaire revient sur la carrière de la chanteuse et les traumatismes qu'elle a pu vivre. Il y a quelques heures, Justin Timberlake faisait son mea culpa.



Jamie Lynn Spears, a tenu à soutenir Britney via un message posté sur son compte Instagram. La jeune femme de 29 ans a commencé par partager une citation: "Chaque personne que vous rencontrez livre une bataille dont vous ne connaissez rien. Soyez bienveillant. Toujours". L'actrice a commenté cette citation par un message adressé aux médias: "Chers médias, essayez de ne pas répéter les erreurs de votre passé. Regardez où cela nous a menés. Faites mieux."



La nuit précédente, un rassemblement virtuel a attiré plus de 1000 personnes sur Zoom. Selon plusieurs médias anglophones, Jamie Lynn Spears y participait. Ce que Jamie Lynn a démenti, précisant qu'elle n'avait pas assisté au rassemblement. Selon elle, quelqu'un s'est fait passer pour elle sans sa permission. "J'aime beaucoup ma sœur, mais je n'étais pas au courant d'un rassemblement, et je n'étais pas présente", a-t-elle écrit.



Capture Instagram @jamielynnspears

