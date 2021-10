La sœur de Céline Dion donne des nouvelles de la star: "Ce qui lui arrive est douloureux, son corps a dit stop"

Presque 10 jours après que Céline Dion a annoncé l’annulation de ses concerts prévus à Las Vegas, la grande sœur de la star donne de ses nouvelles. Souffrant de graves spasmes musculaires, la chanteuse canadienne doit se reposer. "Le corps a ses caprices aussi", a dit Claudette Dion.

Le 19 octobre dernier, la chanteuse canadienne Céline Dion annonçait l’annulation d’une série de concerts en raison de problèmes de santé. Quelques jours plus tard, sa sœur Claudette Dion répondait à une interview du média TVA Nouvelles, livrant quelques confidences sur l’état de santé de sa petite sœur.

Claudette donne aujourd’hui des nouvelles de Céline Dion à nos confrères de Paris Match, affirmant que sa sœur a besoin de repos. "Elle a beaucoup travaillé pour ce retour, et elle en a trop fait. C’est toujours la même chose : elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop", a-t-elle indiqué.

Le corps a ses caprices aussi. C’est bien qu’elle l’ait écouté"

La sœur de la star a également rappelé que Céline Dion n’était plus toute jeune et qu’il fallait écouter son corps. "Elle a 53 ans. La préménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n’aide pas… Je lui répète souvent ‘Sois sage avec toi-même !’ Je sais qu’elle est ultradisciplinée et prudente. Mais le corps a ses caprices aussi. C’est bien qu’elle l’ait écouté", a-t-elle ajouté.

Des spasmes musculaires importants

Pour rappel, Céline Dion souffre de graves spasmes musculaires l’empêchant de se produire sur scène. Et d’après sa sœur aînée, ce sont "tous les muscules" qui ont fini par lâcher. "Ce qui lui arrive est douloureux. Mais il n’y a rien de grave, sinon elle me l’aurait dit. Céline n’hésite pas à se confier et à demander conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu’elle a le moral", a assuré Claudette Dion.

Sa convalescence pourrait durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. Mais dès qu’elle le pourra, Céline Dion remontrera sur scène sans attendre. Mais quoi qu’il en soit, sa sœur est formelle : "Céline n’a qu’une envie : remonter sur scène".