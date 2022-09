La Star Ac' revient le 15 octobre avec Michael Goldman à sa tête

La Star Academy, émission à succès du début des années 2000 entre téléréalité et télécrochet, reviendra sur TF1 dès le 15 octobre avec pour directeur l'entrepreneur et producteur Michael Goldman, fils du célèbre chanteur, a annoncé mardi le chaîne.

Près de 15 ans après son arrêt en 2008, le télécrochet culte, qui a révélé Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou encore Jenifer, fera son retour en première partie de soirée le 15 octobre à 21H10, avec à nouveau à la présentation Nikos Aliagas.

Michael Goldman, cofondateur de la plateforme de financement participatif MyMajorCompany, dirigera l'académie, installée dans le château de Dammarie-lès-Lys, qui accueillera 13 jeunes chanteurs amateurs.

Ces derniers, selectionnés sur plus de 20.000 candidats, bénéficieront d'une formation, dispensée par cinq professeurs (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) et deux répétitrices, qui les prépareront à l'émission du samedi soir.

Durant deux mois, les candidats devront défendre chaque semaine leur place lors d'une prestation en direct, l'un d'entre eux étant éliminé à l'issue du show hebdomadaire.

A la clé pour le gagnant: 100.000 euros de gain et la signature d'un contrat pour un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France.

Une émission quotidienne, relatant les journées des candidats, sera diffusée dès le 17 octobre du lundi au samedi en fin d'après-midi.

Une retransmission en direct du château sera également disponible sur MYTF1 Max, la plateforme payante de la chaîne, à l'issue de la première émission.

L'actualité du programme, des vidéos inédites ou des rediffusions des émissions quotidiennes et du samedi soir seront pour leur part visibles sur le site MYTF1.