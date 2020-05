La Star Academy prépare son retour: "L'émission reviendra, car elle fonctionne par cycle"

La Star Academy a marqué toute une génération et durant cette période de confinement, les archives des épisodes font la joie des nostalgiques.

Depuis le 21 avril, la société de production Endemol diffuse chaque jour un nouvel épisode sur internet, 19 ans plus tard. La Star Ac', c'était en effet il y a près de 20 ans déjà!

Et cette occasion sera fêtée en 2021! Une émission spéciale serait sur les rails, et Nikos Aliagas se réjouit à l'idée d'y participer, comme il l'explique au journal Le Parisien: "Sentimentalement oui, ça me ferait plaisir! Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe. Il y a des parcours incroyables à raconter. Et je garde une tendresse infinie pour la Star Ac car c'est la plus belle des écoles."

"Une Star Ac nouvelle génération"

Mais le directeur des programmes et de la création et du développement du groupe Endemol va plus loin. Pour lui, la Star Academy reverra bientôt le jour.

"Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération", annonce Vincent Panozzo au Parisien. "L'année prochaine, c'est l'anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu'un jour, l'émission reviendra, car elle fonctionne par cycle. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives".