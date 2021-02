La star de TikTok, Dazhariaa connue sous le nom de Dee, est décédée à l'âge de 18 ans

(c)@Dazhariaa on Instagram

La star de TikTok, Dazhariaa Quint Noyes, également connue sous le nom de Dee, est décédée lundi à 18 ans après avoir publié une dernière vidéo sur les réseaux sociaux. Ses parents ont confirmé que la cause de sa mort était un suicide.

Le père de la jeune femme a, lui, partagé un montage de photos de sa fille sur TikTok en remerciant tout le monde pour leur "amour et leur soutien". "Malheureusement, elle n'est plus avec nous et est allée dans un meilleur endroit", a-t-il écrit.

Sur une page GoFundMe créée pour sa fille, Alla a ajouté qu'il souhaitait que sa fille lui ait parlé avant sa mort. "J'aurais seulement aimé qu'elle m'ait parlé de son stress et de ses pensées suicidaires", a-t-il déclaré.

La jeune femme a posté une dernière vidéo lundi en concluant: "Ceci est ma dernière publication. Je ne vous ennuierai plus après..."