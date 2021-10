La star de TikTok Gabriel Salazar, 19 ans, meurt dans une course-poursuite avec la police au Texas

La star de TikTok Gabriel Salazar, connu sous le nom de gabenotbabe, qui avait plus de 2,2 millions de followers sur la plateforme de médias sociaux, est décédé à la suite d'un accident violent au Texas qui a tué trois autres personnes, selon les autorités.



Vers 1 h 20 dimanche, un policier de Crystal City a arrêté la voiture que Salazar, 19 ans, conduisait dans le comté de Zavala, à une centaine de kilomètres de San Antonio, selon le bureau du shérif du comté de Zavala. La raison pour laquelle le véhicule a été arrêté n'est pas claire.



L'officier a ensuite signalé qu'il était à la poursuite de la voiture, une Chevy Camaro blanche qui roulait sur la route 83.



Au cours de la poursuite, la "Chevrolet Camaro a quitté la route et a traversé la chaussée pour se retrouver dans le fossé ouest", selon le département de la sécurité publique du Texas, qui mène l'enquête sur l'accident. "Le véhicule a heurté des arbres, a fait plusieurs tonneaux et a pris feu." Des photos de la scène montrent la voiture engloutie par les flammes.



Salazar a été déclaré mort sur place, ont indiqué les autorités. Les trois passagers, Jose Luis Jimenez-Mora, 41 ans, Jose Molina-Lara, 23 ans, et Sergio Espinoza-Flores, 36 ans, ont également été tués, selon le département de la sécurité publique.



Salazar était un résident de San Antonio. Dans son dernier post Instagram, il pose devant une Chevy Camaro blanche.