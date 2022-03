La stratégie de la grand-mère de Nabilla pour que son arrière-petit-fils ne l’oublie pas

Parcourant le monde avec sa famille et sillonnant les hôtels les plus luxueux de la planète, Nabilla est souvent en vadrouille et loin de ses racines. Mais, visiblement, pas question pour la mamie de Nabilla de se priver de son arrière-petit-fils, qui aura bientôt une petite soeur ou un petit frère. Alors, pour que le petit Milann n'oublie pas son arrière grand-mère celle-ci a dû innover... avec les moyens du bord.

En story, ce dimanche, la star de téléréalité montre un cadeau reçu de sa grand mère, une boîte à musique pour être exact, avec une photo de ladite grand-mère collée en dessous. "Ma grand-mère ke l'aime trop elle met sa photo sur les cadeaux de Milann pour pas qu'il l'oublie", écrit-elle. On ne sait pas si la technique fonctionne vraiment mais elle a au moins le mérite d'être adorable!