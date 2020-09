La surprise de Laeticia Hallyday aux fans de Johnny: "Je suis si fière et si heureuse" (vidéo)

Lundi, Laeticia Hallyday a fait plaisir aux fans de Johnny en partageant une vidéo du rockeur décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Deux ans après la sortie d'un premier album posthume baptisé Mon pays c'est l'amour, la mère de Jade et Joy a annoncé qu’une autre œuvre en hommage à Johnny Hallyday serait en vente dès le 23 octobre 2020.



"Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny", écrit Laeticia Hallyday sur Instagram. "Son dernier Road Trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration", a ajouté la compagne de Pascal Balland.



