La top-modèle Bella Hadid vide son placard et fait don de "ses centaines de manteaux aux moins chanceux" (photos)

L'hiver est enfin arrivé à New York... L'État situé sur la cote est des Etats-Unis est en ce moment victime de fréquentes chutes de neige après la tempête majeure de la semaine dernière.

La top-modèle Bella Hadid qui alimente son compte Instagram de plusieurs photos d'elle jouant dans la poudreuse, a décidé de faire don de ses centaines de vestes et de manteaux les plus "chauds" à The People's Table NYC, une organisation à but non lucratif qui distribue des vêtements aux moins chanceux.

Dans une publication émouvante sur Instagram, la top-modèle de 24 ans, a expliqué la motivation derrière son acte généreux, encourageant également tous ses fans à suivre son exemple.

"La neige de ces derniers jours est belle mais tous les jours, je ne peux cesser de penser aux gens qui n'ont pas de maison cet hiver ...et qui marchent pour se rendre à leur travail tous les matins dans la neige sans les couches de vêtements dont ils ont besoin..."

Et d'écrire qu'elle "pense toujours aux personnes qui pourraient ne pas être en mesure de s'offrir des manteaux épais et chauds pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents, etc.... et que cela la rend émotive d'y penser".

Faisant référence à la destruction sociale, émotionnelle et économique causée par la pandémie du coronavirus, la cover girl de Vogue a noté que cela avait été "une année très difficile'' pour beaucoup.

"Tant de gens ont été durement touchés par des pertes d'emplois, de maisons, de proches et au-dessus de tout cela, cette neige est arrivée et cause pour beaucoup de la tristesse et du découragement", a-t-elle écrit.

La jeune femme a publié une photo d'une montagne de vêtements dont elle fera don.