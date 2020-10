La vidéo glam et sexy de Lady Gaga (et ses bottes improbables) qui va voter

On connait Lady Gaga pour son goût pour l'excentricité et on adore ça ! Elle en a encore fait preuve mardi soir en allant voter puis en partageant la vidéo de cet instant sur Instagram.

Sur ces images, on peut la voir sortir d'une voiture et se diriger vers la boite aux lettres où déposer son bulletin de vote. Elle fait le show en défilant comme si elle était sur un tapis rouge. La chanteuse de 34 ans porte un sweat oversize de sa marque de vêtement, de grandes lunettes noires et un masque de protection assorti à son haut, de sa marque également. Enfin, elle est chaussée de bottes à plateforme rose métallisées plutôt excentriques, mais totalement conforme à son look; glamour et sexy !

En légende, elle écrit : "La réalité du dépôt des bulletins de vote", avec une pointe d'ironie.

Le 3 novembre prochain, on saura qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera président des Etats-Unis pour les 4 prochaines années. Plus de 70 millions d'Américains ont déjà voté.

