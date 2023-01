La villa de Johnny Hallyday trop chère? Laeticia fait appel à un célèbre programme pour l’aider à la vendre

Pas évident de se projeter dans la maison de Johnny Hallyday. Nommée La Savannah, la villa de Marnes-la-Coquette peine visiblement à séduire les acquéreurs depuis que Laeticia l’a mise en vente. Mais est-ce pour tous les souvenirs de cette icône de la variété française que la maison recueille ou pour son prix?





En effet, la demeure d’environ 1000² - située dans un parc arboré de 7000 m², comprenant un salon de 110 m², un terrain de tennis, une piscine et une salle de cinéma - été mise en vente à pas moins de 15 millions d’euros. Un montant colossal qui décourage visiblement les intéressés.

Un programme à succès

Laeticia Hallyday a donc décidé de déléguer la vente à des professionnels, et pas n’importe lesquels… Il s’agit de la famille Kretz, au cœur du programme L’Agence diffusé en partie sur la plateforme Netflix. L’émission suit effectivement une célèbre famille d’agents immobiliers exerçant dans le luxe et les biens extraordinaires.







Le prix recalculé

Et pour tenter de vendre la maison de Johnny, les Kretz ont opté pour la discrétion : sur leur site, le nom du rockeur parti en 2017 n’est à aucun moment donné. Ici, on parle simplement d’une "villa d’exception" et "familiale". Et le prix a été quelque peu baissé: il est désormais affiché à 10 500 000€. Une belle somme, tout de même, mais bien moins élevée que le montant de départ désiré par Laeticia. Ce coup de pouce saura-t-il donner l’envie? L’envie d’avoir envie?







Toutes ces photos sont issues du site kretz.fr