La villa des cœurs brisés: une candidate hospitalisée en urgence

Le weekend de Mélanie s’est très mal terminé. Une expérience douloureuse qu’elle a racontée sur Instagram.

Dimanche dernier se présentait pourtant sous les meilleurs auspices pour Mélanie. La candidate partageait des photos de cette journée ensoleillée sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, alors qu’elle regardait un film en famille, elle a été prise de violentes douleurs.

"J’ai une douleur, je ne peux même pas vous expliquer, j'ai mal au niveau des reins, là j'attends le médecin, ils vont me faire des analyses, tout ce qu'il faut, mais j'espère qu'ils vont me mettre sous perfusion parce que cette douleur, elle est inexplicable", a-t-elle confié.

Un peu plus tard, ses abonnés Instagram l’ont retrouvée en blouse de patiente. "J'ai ma tenue de combat, j'ai enfin eu ma petite perfusion, a-t-elle raconté. Ça commence déjà à me soulager. J'ai vu le médecin, il m'a dit que c'était soit une infection des reins, sois des calculs rénaux, donc là on attend les résultats de mes analyses de sang. Ils ne savent pas encore s'ils me gardent cette nuit, si je vais pouvoir rentrer chez moi ".

Lundi matin, elle a expliqué que les premiers résultats d’analyses montraient qu’elle souffrirait d’une pyélonéphrite, c’est-à-dire une forme grave d’infection urinaire, qui se manifeste par de la fièvre, des brûlures urinaires et des douleurs lombaires.