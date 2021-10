La ville lauréate de l'Eurovision 2022 dévoilée après "des mois de travail"

Le concours musical de la chanson Eurovision se déroulera l'année prochaine à Turin, dans le nord de l'Italie, a annoncé vendredi la maire de la ville Chiara Appendino. "Nous avons gagné, Turin a gagné! Welcome to Torino, Eurovision Song Contest 2022", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. L'édition 2022 se tiendra les 10, 12 et 14 mai et sera diffusé par la chaîne italienne Rai.

"Des mois de travail, des appels téléphoniques à n'en plus finir, des centaines de documents, des piles de règlements, des inspections, des contrôles, mais à la fin on y est arrivé cette fois-ci aussi: on amène à Turin l'événement musical le plus suivi au monde", s'est félicitée la maire.

Mika devrait animer cette 66e édition

Ce sera la troisième édition italienne d'Eurovision, après Naples en 1965 et Rome en 1991. L'Italie accueillera la 66e édition de ce concours après la victoire des rockeurs italiens vêtus de cuir, Maneskin, lors de l'édition de cette année à Rotterdam. Le chanteur-compositeur britannique d'origine libanaise Mika devrait d'ailleurs animer cette nouvelle édition.

2021 c'était la troisième victoire de l'Italie à l'Eurovision, la première depuis 1990, et le coup d'envoi d'un été de succès pour la péninsule après une année dévastatrice à cause du coronavirus. L'Italie a ensuite remporté l'Euro de football 2020, le sprinter Lamont Marcell Jacobs a remporté le titre du 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo et cette semaine, l'Italien Giorgio Parisi a été l'un des lauréats du prix Nobel de physique.

17 villes italiennes avaient posé leur candidature



Au total, 17 villes italiennes, dont Rome et Milan, avaient posé leur candidature pour accueillir l'Eurovision 2022, mais le cahier de charges pour l'organisateur était stricte. Les hôtes doivent fournir un lieu climatisé pouvant accueillir jusqu'à 10.000 personnes dans le hall principal, ainsi qu'un espace et des installations pour un décor, et de la place pour les artistes, le personnel, le public et la presse.



Turin se prépare par ailleurs à accueillir le mois prochain un autre événement international, le Masters de fin d'année qui regroupera les huit meilleurs joueurs de tennis.