La youtubeuse française Sananas annonce sa grossesse… Mais n'est pas enceinte !

Sananas2106, célèbre youtubeuse beauté, a annoncé à ses 2,8 millions d'abonnés sa grossesse... Pour finalement, annoncer ne pas l'être. On vous explique pourquoi.

Sanaa El Mahalli, plus connue sous le nom de Sananas2106 est une des premières youtubeuses beautés. Présente depuis plus de 10 ans sur les réseaux sociaux, elle a su marquer son influence sur la mode et le maquillage avec ses tutos vidéos, mais aussi ses collaborations et la création de sa propre marque de cosmétique. Elle est l'une des premières à s'être faite connaître sur YouTube, elle est souvent surnommée "la reine" du monde de la beauté en France. Mais c'est pour une autre raison que la créatrice de contenu s'est fait remarquer mercredi soir.

Elle annonce sa grossesse

Par le biais d'Instagram et Facebook, Sananas annonce sa grossesse aux environs de 19 h dans une publication. Sur un fond blanc, elle laisse découvrir son ventre arrondi de façon poétique. Et c'est un énorme choc pour ses abonnés et amis du monde de YouTube, puisque les félicitations s'enchaînent. Iris Mittenaere, ex-miss univers ou encore Flora Coquerel, ex-miss France se réjouissent pour leur amie. "Que du bonheur" "Félicitations" lancent en commentaire plus de 4 000 personnes. Mais le plaisir ne sera que de courte durée...

"Je ne suis pas enceinte"

Quelques heures, à peine plus tard, les abonnés de Sananas sont bien déçus. Et pour cause, la youtubeuse annonce dans le post suivant qu'elle n'est pas enceinte. "Je ne comprends rien à tes posts" s'indignent de nombreux abonnés, qui viennent de vivre un véritable ascenseur émotionnel. Dans cette nouvelle publication, Sananas explique son coup de communication. "Un enfant n'est pas une suite obligatoire à mes yeux" dit-elle dans de très longues explications.

La youtubeuse poursuit, si elle a agi de cette manière, c'est pour faire prendre conscience aux gens que "poser la question de ma future grossesse ou non, tous les jours, n'est pas normale". "Pour elle, son public est trop curieux et impose une certaine vision de la femme : avoir absolument un enfant. Sananas, âgée de 33 ans, dénonce dans son post ce poids sociétal qui repose sur les épaules des femmes. "Vous ne pouvez pas savoir ce que traverse la femme à qui vous vous addressez" dit-elle. Elle donne d'ailleurs de nombreux exemples de raisons pour lesquelles il est impoli de demander à une femme son envie ou non de maternité : une maladie, le viol, l'infertilité...

Des réactions mitigées

Les réactions suscitées par son post sont très mitigées. "Merci pour cette belle prise de parole", félicite Iris Mittenaere, "Bravo d'avoir pris la parole sur ce sujet important! Toutes les femmes ne veulent pas être maman et ce n'est pas grave. Nous sommes bien plus que cela. Merci pour le partage" dit l'une de ses collègues influenceuse. Mais tous les commentaires ne sont pas aussi compréhensifs. "Jouer avec une annonce de « grossesse » est tout autant malsain…" Juge l'une de ses abonnées. Pour d'autres, un seul post aurait été suffisant.

De son côté, Sananas estime ne pas avoir fait ça pour le buzz.