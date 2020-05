Lady Gaga CASSE l'internet: "UNDERBOOB" selfie et record pour son clip avec Ariana Grande (vidéo)

Vendredi 22 mai, Lady Gaga et Ariana Grande ont dévoilé le clip de leur premier duo sur YouTube. Leur chanson "Rain on Me" donne lieu à un duel de chorégraphies dans un décor très futuriste. Un clip qui cartonne sur le réseau social avec plus de 20 millions de vues en 24 heures, soit un record pour un duo féminin.



Deux jours plus tard, Lady Gaga a partagé un selfie qui ne pouvait échapper à l'attention de ses fans. L'artiste y arbore un top en cuir dernière tendance, qui dévoile le bas de sa poitrine. Le cliché a déjà été "liké" 1,8 millions de fois une dizaine d'heures. La semaine dernière, c'est Bella Hadid qui gratifiait ses fans d'un bikini tout aussi révélateur.

Cette popularité de Lady Gaga sur les réseaux sociaux est de bonne augure à quelques jours de la sortie de son nouvel album. Baptisé Chromatica, cet opus (sur lequel figure la chanson "Rain on Me") sortira le 29 mai.