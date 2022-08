Lady Gaga de retour au cinéma: elle sera l'héroïne d'un film aux côtés de Joaquin Phenix, voici le titre du film

Ce jeudi, la chanteuse de 36 ans a révélé le nom du prochain long-métrage dans lequel elle jouera en 2024 : "Joker : Folie à Deux". Elle sera notamment aux côtés de l'acteur Joaquin Phenix.

Si Lady Gaga est avant tout chanteuse et pianiste, l'artiste a aussi su faire ses preuves en tant qu'actrice. A 36 ans, elle a surpris tout le monde par son jeu d'actrice. En 2018, elle obtenait le rôle principal dans "A Star is Born" aux côtés de Bradley Cooper. Un film qui a propulsé sa carrière d'actrice, lui offrant moultes opportunités. Plus récemment, on retrouvait Lady Gaga dans "House of Gucci", long-métrage dans lequel elle incarnait la femme de Maurizio Gucci, aux côtés de Jared Leto, ou encore, Al Pacino.

Ce jeudi, la star américaine a révélé sur Instagram le nom du prochain long-métrage où elle apparaîtra. L'interprète de "Poker Face" jouera dans le prochain Joker aux côtés de l'acteur Joaquin Phenix. "Joker : Folie à Deux. 10/04/24", a-t-elle écrit en légende de sa publication, révélant une courte vidéo du film. D'après le magazine Variety, ce deuxième volet devrait être une comédie musicale dans laquelle Lady Gaga jouerait le rôle d'Harley Quinn.

Sur Instagram, l'annonce de la chanteuse a fait l'effet d'une bombe. En quelques heures, la publication a été likée près de 1,2 millions de fois. "Je n'y crois pas !!", "ahh ! J'ai tellement hâte", "le plus beau cadeau que tu puisses nous faire Gaga", "Vite 2024", "Oh my Gaga", peut-on notamment ire parmi les nombreux commentaires.

Il faut maintenant attendre le 10 avril 2024 pour découvrir le deuxième volet du Joker et voir Lady Gaga sur nos écrans.