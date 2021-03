Lady Gaga: l'état de son promeneur de chiens blessé par balles s'est aggravé, il donne des détails (vidéo)

Un sifflement dans sa poitrine

Après "le retrait du tube de drainage et un taux d'oxygène dans le sang stable", la phase de guérison hors hôpital, entouré de ses proches, a pu commencer. "J'étais préparé à me lancer discrètement sur la voie de la guérison du traumatisme émotionnel et de continuer mon chemin. J'allais bientôt retrouver une vie normale. Malheureusement, l'étrange sifflement et gargouillement dans ma poitrine à chaque respiration n'était pas de cet avis. Une visite d'un docteur et des rayons X ont suivi et, peu après, on m'a emmené aux mêmes urgences où j'étais une semaine plus tôt".

"Cela pourrait prendre des mois, si jamais cela arrive"

La situation est grave, comme il l'explique: "De retour à l'hôpital, mon poumon s'est encore affaissé, malgré le nouveau tube de drainage pleural qui s'enfonçait en moi. Puis ça s'est affaissé encore. Et encore. C'était une surprise pour moi. C'est devenu évident que mon poumon ne guérissait pas. La balle a abîmé mon tissu comme l'aurait fait une brûlure. Ça pourrait prendre des mois pour que le trou se referme, si jamais ça arrive (...) J'ai fini par accepter que ma guérison était devenue tout sauf une ligne droite."

Lady Gaga, qui a pu récupérer ses chiens après avoir offert la somme de 500.000 dollars à qui les retrouverait, considère Ryan comme un ami. La chanteuse espère qu'il pourra retrouver une vie normale rapidement.