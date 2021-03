Lady Gaga partage un message émouvant à l'occasion des 10 ans de la triple catastrophe du Japon (vidéo)

Lady Gaga a partagé un message émouvant avec ses fans japonais à l'occasion du 10ème anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011 - séisme, tsunami et accident nucléaire - qui a traumatisé durablement toute la nation.

La chanteuse, âgée de 34 ans, s'est rendue sur Twitter mercredi pour partager un message vidéo spécial à ses abonnés au Japon, dans lequel elle a loué leur "force, leur gentillesse et leur amour'' à la suite de l'événement dévastateur.

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,0 a déclenché un tsunami massif qui s'est écrasé dans la région japonaise de Tohoku, environ 20.000 personnes ont été tuées ou déclarées disparues à la suite de la catastrophe.

L'accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahie par les flots, où les coeurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations et forcé des dizaines de milliers de personnes à partir.

Il s'agissait du pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl (Ukraine) en 1986.

Lady Gaga a souhaité retrouver rapidement ses fans japonais qui lui manquent. Les déplacements de la star sont en effet limités suite aux restrictions liées à la pandémie du coronavirus.