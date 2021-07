Robe longue de couleur noir, lunettes de soleil et talons XXL. La chanteuse a été photographiée dans les rues de New York ce lundi 26 juillet. Connue pour ses looks extravagants, Lady Gaga a misé sur une paire de bottes au style très sophistiqué.

Selon des informations rapportées par des médias américains, ses chaussures arboraient un talon de...22 centimètres. Un détail pour Lady Gaga qui, visiblement pas gênée par la hauteur de ces dernières, s'est illustrée avec beaucoup de style et d'élégance. "Comment tient-elle debout?", se demande un internaute. "Une reine rétorque un autre".

Adepte des hauts talons, l'interprète de Shallow avait déjà été photographiée avec cette même paire sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards.