Lady Gaga se confie sur sa santé mentale: "Je pensais au suicide tous les jours"

En pleine pandémie liée à la propagation du nouveau coronavirus, Lady Gaga tient à porter son masque: "C'est un acte bienveillant", estime la chanteuse. Comme de nombreuses stars américaines, elle milite pour le port de celui-ci, elle qui le porte depuis très longtemps, au sens figuré, pour cacher ses propres troubles psychologiques.

Elle se confie chez elle, dans son studio d'enregistrement, là où est né son dernier album Chromatica: "Je me suis totalement laissée tomber. Je détestais être célèbre. Je détestais être une star. Je me sentais épuisée et usée. Quand vous avez des problèmes psychologiques, ce n’est pas toujours simple de laisser les autres les voir. Je les montrais, avant. Je me faisais du mal. Je disais "Regardez". Je me suis coupée. Vous voyez, j’ai mal. Je ne pensais pas que quelqu’un pouvait le voir. Parce que la santé mentale, c’est invisible."

La cause de ce mal-être: la célébrité, mais aussi un syndrome de stress post-traumatique, après une agression sexuelles subie à 19 ans. "Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais vivre, à part pour être là pour ma famille. C’était un réel sentiment, une vraie pensée : pourquoi je dois rester là ?"

Si elle a pensé au suicide? "Tous les jours", répond la star sans hésiter. Ce mal-être psychologique entraine aussi une douleur physique. Depuis plusieurs années, Lady Gaga souffre de fibromyalgie. Comme 2 à 3% de la population belge. "C'est une panique totale, une douleur dans tout le corps. Je me tétanise, tellement j’ai peur", explique-t-elle.

Aujourd’hui, la chanteuse va mieux. Son sixième album cartonne en tête des ventes, depuis sa sortie en mai dernier.