Laeticia Hallyday: cette déclaration d'amour de sa fille Joy une semaine après son anniversaire

Il y a des déclarations d'amour qui vous transportent... Et Laeticia Hallyday, la veuve du Taulier a voulu partager l'une d'entre elles dans sa Story sur Instagram. La maman de Jade et Joy qui vient de fêter ses 46 ans et vit le parfait amour avec le réalisateur Jalil Lespert a repartagé une belle preuve d'amour postée par sa fille Joy, 12 ans. Cette dernière a posté une photo avec sa maman avec laquelle elle est fusionnelle et a écrit en légende: "Tu es mon tout", ainsi que les paroles de la chanson de Jessie J. "Momma knows best".

L'entente semble au beau fixe chez les Hallyday, où cela n'a pas toujours été un fleuve tranquille.