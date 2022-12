Laeticia Hallyday : comment va-t-elle commémorer les 5 ans de la disparition de Johnny ?

Présente en France depuis plus d’une semaine pour répondre à des interviews, la veuve de Johnny Hallyday s’est envolée pour Saint-Barth, où repose le chanteur. C’est là qu’elle va commémorer, lundi, les cinq ans de sa disparition.

Sur les réseaux, Laeticia a partagé des images de son arrivée sur l’île, en hélicoptère. Seule, mais souriante. Elle n’est pas accompagnée de ses filles, Jade et Joy, restées à Los Angeles. Jalil Lespert, le compagnon de celle qui s’est fait un devoir d’entretenir la mémoire de son époux décédé, n’est pas non plus du voyage, retenu par des impondérables à Los Angeles.



Lundi, Laeticia organisera une grande veillée sur la tombe de Johnny, au cimetière de Lorient. Aux côtés des fans présents, elle se recueillera au son des chansons de l’idole, à la lumière des bougies.