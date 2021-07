Laeticia Hallyday donne des nouvelles de Santos, le chien de Johnny qui était mal en point (photo)

Dimanche dernier, Laeticia Hallyday confiait sur Instagram être très inquiète à propos de la santé de Santos, le chien qu'elle a adopté avec Johnny Hallyday en 2011.

"Des prières et de l'amour pour notre Santos. My baby", avait-elle écrit en commentaire d'une photo de l'animal publiée par Max Noce sur Instagram. En légende, on découvrait que Santos avait été pris en charge par le Dr. Lisa, du Malibu Veterinary Hospital, sous les précieux conseils de Mickey Rourke, un ami de Laeticia.

Trois jours après, le nouvelles sont rassurantes : le labrador noir dû subir une opération mais il est désormais de retour à la maison. "Il est de retour !", a écrit Laeticia dans une story Instagram où on voit l'animal allongé sur le siège arrière d'une voiture appartenant à des amis.

En effet, Laeticia est actuellement en France avec Jalil Lespert et n'a pas pu emporter son chien avec elle. Elle l'a donc confié à des proches.



