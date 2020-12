Laeticia Hallyday emmène son amoureux Jalil Lespert dans un lieu HAUTEMENT symbolique (photos)

Laeticia Hallyday semble filer le parfait amour avec l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, avec qui elle a officialisé sa relation cet été! Après un voyage romantique à Rome, la veuve de Johnny Hallyday avait emmené son nouveau compagnon à Marne-La-Coquette où elle séjourne, afin de s'y confiner avec le nouvel élu de son coeur.

Hier, le couple est arrivé sur les terres d'un autre lieu hautement symbolique et cher aux yeux de Laeticia. Sur Instagram, Jalil Lespert a partagé une vue depuis le cockpit d'un avion. Au dehors, on aperçoit l'île de Saint Barth, là où est enterré Johnny Hallyday depuis 2017. Un lieu de recueillement pour Laeticia Hallyday, mais aussi une des terres où elle a passé quelques-uns des plus beaux moments de sa relation avec le rockeur.

"Favorite place on heart"

Contrairement à sa précédente relation avec Pascal Balland, Laeticia semble vouloir rester plus discrète sur les réseaux sociaux. Si en public, elle ne cache pas son amour, sur Instagram, elle n'a pas encore partagé de cliché avec son nouveau compagnon. En story, elle a néanmoins publié une photo de l'île vue du ciel, plus que certainement prise du même avion que Jalil Lespert. "Favorite place on heart", a-t-elle commenté.

