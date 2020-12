Laeticia Hallyday et Jalil Lespert en couple: Jade et Joy les accompagnent-elles à Saint Barth?

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour depuis l'été dernier. Séjour romantique à Rome, confinement en amoureux à Marne-La-Coquette, où habite la veuve du Taulier... puis une nouvelle étape chargée de symboles : un voyage à Saint Barth, où est enterré Johnny Hallyday. Un lieu de recueillement pour Laeticia, mais aussi une des terres où elle a passé quelques-uns des plus beaux moments de sa relation avec le rockeur.

Jalil Lespert a dévoilé sur Instagram la photo d'une cabine d'un avion privé de laquelle on aperçoit l'île de Saint-Barthélémy. En faisant venir le réalisateur sur son lieu de villégiature préféré, Laeticia Hallyday ouvre un peu plus les portes de sa vie à son nouvel amant. Et notamment de sa vie de famille. En effet, Jade et Joy sont également du voyage. Épidémie de coronavirus oblige, les deux adolescentes continuent de suivre des cours à distance.

La petite famille recomposée devrait fêter l'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre prochain, à Saint Barth, avant de s'envoler pour Los Angeles.