Laeticia Hallyday et Jalil Lespert: retrouvailles et baiser fougueux pour les deux tourtereaux à Saint-Barth

Fin d’une longue séparation pour les deux amoureux. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont retrouvés ce vendredi 5 février à Saint-Barth. Et ils tenaient visiblement à le faire savoir. L’un et l’autre ont partagé la vidéo de leur baiser passionné dans leur story Instagram respective. "I love you so much", peut-on notamment lire sur ces images.

Au mois de janvier, Laeticia Hallyday était de retour à Los Angeles pour prendre en charge la vente de sa villa de Pacific Palisades. De son côté, Jalil Lespert était arrivé depuis plusieurs jours sur l’île où repose le Taulier. Leur éloignement avaient inévitablement suscité des rumeurs sur la fin éventuelle de leur idylle.

Comme en témoignent les images ci-dessous : il n’en est rien. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert semblent amoureux... comme deux adolescents…