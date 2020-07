Laeticia Hallyday recharge ses batteries auprès de sa maman avec Joy: "Les terres de mon enfance, mes racines" (photos)

Laeticia Hallyday et ses deux filles ont quitté Los Angeles depuis le début de l'été et profitent de longues vacances en Europe. Après un passage à Paris ou en Italie, la veuve de Johnny Hallyday est partie se ressourcer sur les terres de son enfance à Marseillan, dans le Languedoc-Roussillon.

Cette fois, c'est uniquement la plus jeune fille du chanteur, Joy, qui a accompagné sa maman. Laeticia hallyday passe du temps avec sa maman et une amie d'enfance, propriétaire d'un hotel. Une escapade qui tombe à pic après les nouvelles polémiques avec Laura Smet.

Sur Instagram, elle n'a pas pu s'empêcher de partager son bonheur d'être de retour dans sa région natale. "Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance, mes racines, ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Thau ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sete chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi.. on se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands... mon amie d’enfance et l’amour inconditionnel de ma maman Françoise Thibaut. MERCI <3"