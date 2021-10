Laeticia Hallyday partage des photos de ses vacances de rêve avec Jade, Joy et son beau-fils: "Une expérience unique"

Laeticia Hallyday et sa famille ont profité de vacances aux Etats-Unis. Elle vient de publier quelques photos à couper le souffle sur son compte Instagram.

"L’Arizona et l’Utah sont probablement mes États favoris aux États-Unis", écrit Laeticia Hallyday sur son compte Instagram. Entourée de sa famille, elle a vécu "une expérience unique", raconte-t-elle. "On retient notre souffle. Le genre d'endroit qui élève le cœur et l'âme. Puissant, intense et tellement vibrant."

Laeticia Hallyday était entourée de Jade, Joy et de son beau-fils. Le parrain de Jade, Jean Reno, et sa compagne Zofia Moreno étaient aussi présents. "Merci mon Jean et ma Zo pour ces vacances en famille. On se régale dans ce paysage en toile de fond qui est spectaculaire avec ce jeu de lumière qui change sans arrêt. Le temps semble s'arrêter… On est en apesanteur."

Sur son propre compte, Jade a elle aussi posté quelques photos.