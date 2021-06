Laeticia Hallyday rend hommage à Johnny à l'occasion de ce qui aurait été son 78ème anniversaire

Même si Laeticia Hallyday se construit petit à petit une nouvelle vie en Californie avec le réalisateur Jalil Lespert, elle n'oublie pas son défunt époux avec lequel elle a été mariée 20 ans. La jeune quadra a partagé sur son compte Instagram plusieurs clichés pour marquer ce 15 juin, ce qui aurait été le 78ème anniversaire du rockeur.

A cette occasion, Laeticia Hallyday s'est lancée dans un road-trip dans l'ouest américain accompagnée de ses deux filles, Jade et Joy et de ses amis: le prince Emmanuel Philibert de Savoie, et Nadia Lanfranconi, actrice et musicienne originaire d'Italie. L'ambiance semblait être au beau fixe dans le van qu'elle a loué pour l'occasion, comme en témoignent les nombreuses vidéos publiées en story de Laeticia. La joyeuse bande s'est notamment rendue à Palm Springs. Des souvenirs accompagnés des tubes du Taulier.

Laeticia Hallyday a également partagé un cliché d'elle avec Johnny au temps du bonheur et cette légende: "Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours."