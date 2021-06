Laetitia Milot, harcelée et menacée de mort par un fan qui est "allé très loin": elle raconte le calvaire qu’elle a vécu

Laetitia Milot raconte le harcèlement qu’elle a subi dans son nouveau roman intitulé Sélia et sorti le 12 mai. Elle y parle d’un fan obsessionnel qui a de nombreuses similitudes avec l’homme qui l’a harcelée entre 2013 et 2015, selon Voici.

"Ça m’est arrivé une fois d’être harcelée, menacée de viol et de mort par un fan. C’est ce qui m’a inspirée pour écrire mon nouveau roman Sélia", a expliqué l’autrice à Buzz TV.



"Au début, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Moi, évidemment, je m’éloigne de ce genre de haters. Ça a commencé par des petits mots d’amour et des 'Je t’aime'. Je ne répondais pas trop, et ça allait dans les insultes. Après, je recevais des courriers et des coups de fil chez moi. Il avait réussi à trouver mes coordonnées. C’était très intrusif et très angoissant cette période."



L’actrice a porté plainte contre le harceleur qui était un adolescent de 15 ans. Il s’était retrouvé devant le tribunal pour enfants de Pontoise en 2015, mais n’avait pas été lourdement condamné. "Je me suis dit : 'Je lui laisse une seconde chance'. Il était jeune. Enfin, il est jeune… Mais le problème, c’est qu’il a récidivé", précise la comédienne.

Le garçon a harcelé une enseignante et une surveillante de son lycée et ne s'est pas arrêté là. "Après, il a récidivé vers une personne un peu plus importante que moi, a Et apparemment, ça c’est mal passé", ajoute la star. Le harceleur s’est attaqué à Cécile Duflot, relate Voici.