Lara Fabian dévoile sa transformation physique: "On a tous besoin d’un coup de boost"

Lara Fabian a décidé de se remettre au sport en ce début d’été. Depuis quelques semaines, elle travaille d ‘arrache-pied avec une coach sportive chez elle, au Québec. Elle fait part de ses avancées sur son compte Instagram.

Lara Fabian a fêté ses 50 ans début 2020. L’occasion pour la chanteuse de se remettre en forme pour attaquer sa nouvelle tournée "50 World Tour". Pour se faire, elle a entamé un programme sportif avec une coach qu’elle connaît bien, puisque Josée l’avait également coaché à son arrivée au Québec il y a plus de 10 ans.

Sauf que Josée a pris quelques jours de congé, mais la chanteuse ne perd pas sa motivation pour autant. Elle continue à suivre ses exercices, sous l’œil attentif de son maro Gabirel Di Giorgio. Elle partage même une vidéo de sa séance, légendant: "Je vous partage ce petit montage que Gab a fait de mes séances de sport… En l’absence de Josée, je continue à suivre ses précieux conseils et à les appliquer à la lettre… je vous embrasse." Dans une autre vidéo, elle explique pourquoi elle s'est lancée dans l'aventure: "On a tous besoin d'un coup de boost. Le sport est vraiment là pour se mettre en mouvement vers la vie et la santé. Et Dieu sait à quel point la santé est importante."

Ce programme est d’ailleurs le même pour beaucoup de stars. Eva Longoria l’avait aussi suivi après la naissance de son fils.