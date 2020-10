Laura Smet est maman: découvrez le prénom symbolique de son fils

Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de l'actrice Nathalie Baye est devenue maman pour la première fois le 7 octobre dernier, révèle le magazine Voici. L'actrice et son époux Raphaël Lancrey-Javal ont choisi de prénommer leur petit garçon: Léo, en hommage au deuxième prénom de Johnny Hallyday qui était administrativement connu sous le nom de Jean-Philippe Léo Smet. Les autres prénoms choisis pour le petit garçon sont Jean et Didier. Jean, comme la première particule de Jean-Philippe et Didier comme le prénom du père de Raphaël Lancrey-Javal, décédé également.