Laurent Ruquier cash sur Jean-Marie Bigard: "Il s'est perdu dans des conneries"

Jean-Marie Bigard était un maillon évident de l’équipe de Laurent Ruquier avec les Grosses têtes de RTL. Ce dernier était invité sur le plateau de TPMP ce mardi 30 août et il est revenu sur sa collaboration avec l’humoriste, écarté de la célèbre émission depuis 2020. "Ce n'est pas un ami, mais c'est un bon camarade. Je trouve qu'il a un talent fou mais il s'est perdu dans des conneries ces dernières années", a affirmé Laurent Ruquier, en faisant référence aux positions polémiques de son ex-chroniqueur qui "a quand même insulté de façon éhontée une politique". Pour rappel, Jean-Marie Bigard avait qualifié Agnès Buzyn de "grosse connasse" alors qu’elle était ministre de la Santé en France en 2020. "On doit rester poli, on doit pouvoir échanger sans insulter les gens et Jean-Marie a dépassé les bornes et les limites", a indiqué Laurent Ruquier.

L’animateur des Grosses têtes regrette les casseroles de "raconteur d'histoires extraordinaire" et espère qu'il saura mettre un peu d’eau dans son vin même s’il est "capable de vous insulter au téléphone"… Ce qui lui permettrait de réintégrer le programme phare de la radio RTL. "S’il se calme" et "à condition qu’il ne se mêle plus de politique", a souligné Laurent Ruquier.