Laurent Ruquier souffre d'un problème cardiaque. L’animateur des Grosses Têtes a confié qu'il a dû arrêter certaines activités physiques dont la boxe et le squash à cause de cela. "J’ai dû arrêter à cause d’un petit problème découvert sur une valve cardiaque", a dit l'homme à l'antenne.



Laurent Ruquier fait de la musculation pour garder la santé.