LE BAISER: Jennifer Lopez et Ben Affleck s'embrassent en public... quand le fils de l'actrice les interrompt (vidéo)

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été photographiés alors qu'il s'embrassaient comme des adolescents dans un restaurant de Malibu le week-end dernier.

Les choses semblent devenir sérieuses entre la chanteuse de 51 ans et le lauréat d'un Oscar de 48 ans. Les deux célébrités des jumeaux de 13 ans de Jennifer Lopez, Maximilian et sa fille Emme.

En dépit d'être entourés de la famille de la star, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont multiplié les gestes d'affection en public et ont échangé un baiser torride pendant le repas.

JLo a placé sa main sur son épaule alors qu'elle embrassait Ben et l'acteur semblait épris car il affichait un grand sourire sur son visage pendant le smackdown.

Les deux ne se sont pas arrêtés là car à un moment donné, la star de Selena a doucement placé sa main sur sa joue alors qu'ils se regardaient avec adoration. Dans un autre cliché, Affleck pouvait être vue en train de se blottir dans le cou tout en chuchotant apparemment des mots doux.

Une scène pour le moins cocasse a filtré sur Twitter, on peut voir Ben Affleck et JLo s'embrasser et puis être tout d'un coup interrompu par le fils de la chanteuse qui visiblement voulait montrer à sa mère quelque chose sur son smartphone.