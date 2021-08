Le batteur de The Offspring évincé du groupe: il refuse de se faire vacciner contre le Covid-19

Pete Parada, batteur, ne fait désormais plus partie de The Offspring. Dans un long message publié sur son compte Instagram, il explique pourquoi à ses fans.

Pete Parada, batteur de The Offspring, ne se fera pas vacciner contre le Covid-19. C'est pour cette raison que le groupe a préféré se séparer de lui. Dans un long message publié sur son compte Instagram, il évoque une "décision malheureuse et difficile". C'est à cause de son "historique médical" qu'il a décidé, en accord avec son médecin, de ne pas se faire vacciner. Peter Parada confie avoir eu le coronavirus l'année dernière et être confiant de pouvoir le gérer à nouveau. "Mais je ne suis pas certain que je survivrai à un autre round post-vaccination".

L'artiste est atteint du syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui affecte les nerfs et qui peut conduire à une paralysie progressive. "Malheureusement pour moi (et ma famille, qui aimerait bien me garder un peu plus longtemps), les risques l'emportent de loin sur les avantages", confie-t-il. Pete Parada continue en expliquant qu'il ne faut pas catégoriser les personnes qui sont contre la vaccination. "Toutes les voix méritent d'être entendues."

Enfin, il n'en veut pas aux autres membres du groupe pour cette décision et ne précise pas si celle-ci est définitive ou temporaire. "Je n'éprouve aucun sentiment négatif envers les membres de mon groupe. Ils font ce qu'ils croient être le mieux pour eux et je fais la même chose de mon côté." Il conclut en disant qu'il est en train de travailler sur d'autres projets et qu'il va notamment sortir de la musique réalisée avec sa fille.