Le beau message de Céline Dion pour les 21 ans de son fils aîné (photos)

Ce mardi sur Instagram, Céline Dion a adressé un tendre message à son fils, René-Charles, pour ses 21 ans.

Céline Dion a partagé une jolie photo accompagnée d'un doux message pour les 21 ans de son fils aîné, René-Charles. "21 ans de rêves se sont écoulés déjà. Nous t’avons donné la vie… Merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau que tu nous as offert de devenir tes parents. Depuis ce jour, je m’épanouis de te voir grandir", écrit-elle sur son compte Instagram sous une photo d'elle tenant son nouveau-né dans les bras.

"Ton intelligence, ta générosité, ton courage, et ta grande sensibilité ne cessent de m’émouvoir. Nous t’avons guidé de nos rêves en te tenant la main. Continue d’explorer et surtout, écoute ton cœur en sachant que tu es toujours porté par notre amour afin que maintenant tes propres rêves se réalisent. Bonne fête René-Charles ! Amuse-toi mon homme… On t’adore!", peut-on lire en description de sa publication.

Un message qu'elle a signé "Papa", en référence à René, son mari décédé en 2016 des suites d'un cancer. Mais aussi, "Maman", et "Nelson et Eddy", ses deux jumeaux de 11 ans.

La publication a été likée près de 200.000 fois.