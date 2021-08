Le bébé de Jessica Thivenin et Thibault Garcia (Les Marseillais) est né: "Enfin on peut la serrer contre nous" (photos)

Jessica Thivenin a donné naissance à son deuxième enfant ce dimanche. Il s'agit d'une petite fille prénommée Leewane. Thibault Garcia et Jessica, déjà parents de Maylone, 2 ans, sont soulagés après des mois de grossesse difficile.

"Leewane est née cette nuit le 22 août à 3h32, elle pèse 2kg460. Elle est là, enfin parmi nous", a annoncé la candidate de téléréalité sur Instagram.

"Après toutes ces semaines à me battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonat' mais elle est forte, je suis tellement fière de nous! Merci mon dieu!", a expliqué la maman.

"La maman la plus exceptionnelle du monde", a commenté son compagnon.