Le camping de la Dune-Les Flots Bleus rendu célèbre par les films Camping de Frank Dubosc partiellement détruit par les incendies

En France, la canicule fait rage. Avec 41,2 °C relevé à Arcachon, des vents tournants et sous un ciel devenu gris-jaune, quelque 8.000 personnes ont dû quitter les Miquelots et le Pyla-sur-Mer, des quartiers de La Teste-de-Buch, commune de 28.000 habitants très étendue et très boisée où 5.000 hectares sont partis en fumée.

Les cinq campings desquels 6.000 vacanciers avaient été évacués dans la nuit de mercredi, au pied de la dune du Pilat, "ont brûlé à 90%", a-t-elle ajouté.

Et c'est une nouvelle qui attristera aussi les nombreux fans des films Campings avec Franc Dubosc. Le camping de la Dune-Les Flots Bleus qui servait de lieu de tournage aux célèbres films a été touché, selon son gérant. Dans ce secteur de la plus haute dune d'Europe, un journaliste de l'AFP a entendu de nombreuses explosions, dues à la combustion des bonbonnes de gaz restées dans les campings désertés.