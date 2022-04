Le chanteur Chris Brown papa pour la troisième fois (Photo)

Le chanteur américain l'a confirmé au cours d'une story Instagram publiée ce vendredi. Sa compagne Diamond Brown a donné naissance à une petite fille au mois de janvier, faisant de Chris Brown le père de trois enfants. À l'occasion de ses 3 mois, la petite Lovely Symphani apparaît sur le compte Instagram de sa mère vêtue d'un ruban rouge et d'une combinaison assortie de la marque Gucci.



Source:Instagram_@thediamondbrown

Chris Brown est déjà le père de Royalty (7 ans) et Aeko Catori (2 ans) née de deux unions différentes. Connu pour être l'ex-petit ami de Rihanna et pour ses nombreux démêlés avec la justice, l'homme âgé de 32 ans avait affirmé en 2015 avoir beaucoup changé suite à la naissance de son premier enfant: "Vous savez, être capable d'être père c'est regarder sa fille monter étape par étape, de ramper à marcher jusqu'à dire des mots et apprendre différentes choses tous les jours, cela m'apprend la patience" confiait-il alors au micro de Ryan Seacrest.