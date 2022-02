Le chanteur Florent Pagny, atteint d'un cancer du poumon, garde le moral: 'J'ai reçu un tsunami d'amour"

Le chanteur français Florent Pagny était l'invité ce jeudi soir sur le plateau du journal de 20h de TF1. Il s'est exprimé sur son cancer du poumon qu'il a annoncé le 25 janvier dernier à ses fans dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Le coach de l'émission The Voice a révélé avoir commencé la chimio: "Cela se passe plutôt pas mal. Je l'encaisse plutôt bien". Il s'est également voulu rassurant précisant que la tumeur avait été détectée tôt: "Je le découvre très tôt. Je suis au degré 1. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis entre 3 et 6 mois. C'est très jeune. Et puis ensuite, je n'en ai qu'une. Je n'ai qu'une seule tumeur, Je n'ai pas de métastase. Je n'ai rien dans d'autre organe. (...) On ne peut pas opérer parce qu'elle se divise très très vite, parce qu'il y a beaucoup de risques pour qu'elle se propage. Mais aujourd'hui, il y a de vrais bons traitements."

Il a également remercié tous ses fans pour leurs mots de soutien. Le chanteur a décrit avoir reçu "un tsunami d'amour".