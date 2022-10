Le chanteur Ginuwine perd connaissance après un tour de magie raté de l'illusionniste Criss Angel (vidéo)

Ginuwine s'est évanoui lors d'une cascade de magie qui a mal tourné alors qu'il travaillait avec le célèbre artiste Criss Angel, selon le Daily Mail. Le chanteur de "Pony" répétait pour l'émission américaine "Magic With the Stars" sur The CW en début de semaine lorsque sa cascade sous-marine lui a fait perdre connaissance, rapporte le média britannique.



La vidéo obtenue par le média montre l'artiste R&B retenant sa respiration alors qu'il est immergé dans un cube de verre, avant de claquer les côtés pour signaler sa détresse.





Les employés qui entourent le cube sortent immédiatement l'artiste de 51 ans de la boîte et tentent de le calmer avant qu'il ne perde connaissance.



Une source a déclaré qu'une ambulance a été appelée et que Ginuwine, dont le vrai nom est Elgin Baylor Lumpkin, a été transporté inconscient. Il s'est ensuite complètement rétabli, a noté le média.



"Tout s'est passé si vite, c'est comme s'il avait été mis à terre lors d'un combat", a déclaré une source. "Dans le spectacle, il essayait de surmonter sa peur d'être sous l'eau, car il ne pouvait pas retenir sa respiration pendant plus de 15 secondes avant d'essayer la cascade. Bien qu'il ait échoué lors des répétitions, il a tout de même réalisé la cascade lors du spectacle et tout le monde était en larmes", a ajouté la source.



"Magic With the Stars", dont la première est prévue le 22 octobre, met en scène des célébrités qui s'entraînent avec Angel, 54 ans, à Las Vegas pour créer des spectacles de magie. Angel a posté un teaser pour "Magic With the Stars" sur son Instagram mardi.