Le chanteur Keen'V se félicite d'avoir (enfin) des concerts à guichet fermé grâce à la jauge imposée de... 50 personnes

Il peine à remplir ses salles mais n'en perd pas son humour pour autant. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chanteur Keen'V se félicite de pouvoir enfin se produire à guichet fermé, autrement dit de vendre toutes les places de ses concerts.

Il faut dire qu'en France, les restrictions prises par l'exécutif limitent à... 50, le nombre de personnes autorisées dans les lieux de culture et de loisirs lorsque le pass sanitaire n'est pas exigé. "Devinez qui va pouvoir faire une tournée à guichet fermer (sic)", rigole le chanteur tout en partageant un article de BFM TV. "Je vois le bon côté", ajoute le chanteur.

En février dernier, le chanteur de 37 avait dû annuler la deuxième partie de sa tournée parce que les places ne se vendent pas. Il l’avait annoncé sur son compte Instagram dans une vidéo confidence: "Bonjour les amis, je vous devais d'être honnête avec vous... le #ThérapieTour et le #Remembertour ne vous ont pas séduits, on ne pourra malheureusement pas les assurer et j'en suis désolé." Il s'agissait de la cinquième tournée de Keen'V en six ans.