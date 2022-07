Le client est roi? Pas dans ce restaurant où le personnel est payé pour vous insulter (vidéo)

Dans les pays anglophones, les clients qui se plaignent constamment sont surnommés "Karen". Les "Karen" tapent sur les nerfs de tout le monde car elles râlent sans cesse contre le personnel du restaurant. Dans ce restaurant en Angleterre, les rôles sont inversés : les serveurs sont les "Karen" et maltraitent leurs convives.



Le concept est né en Australie et là-bas et en Angleterre, les établissements affichent complet. Si vous réservez une table au Karen's Diner à Sheffield, vous voulez avant tout une chose : être vraiment insulté.



"Malgré toute l'ambiance, certaines choses sont taboues : les remarques racistes, sexistes, homophobes et transphobes ne sont pas autorisées - la plupart des autres choses le sont", explique Chelsea Joyce, serveuse au Karen's Diner.



"Même les enfants qui fêtent leur anniversaire bénéficient d'un traitement spécial ici. Mais peut-être pas celui qu'ils ont souhaité", explique une autre employée.



Les serveuses du Karen's Diner travaillent dur et ne sortent jamais de leur personnage. Et cela plaît aux clients. Ce qui est surprenant est surtout le fait que personne ne quitte le restaurant de mauvaise humeur.