Le club Dorothée en deuil: Carlo Bonomi, la voix de Pingu, est mort

L’acteur Carlo Bonomi est décédé samedi 6 août à Milan, a annoncé le média italien RaiNews.

Pingu perd son interprète historique. Carlo Bonomi, l’un des doubleurs italiens les plus connus, est mort. La nouvelle annoncée par RaiNews attristera notamment ceux qui ont suivi les aventures du petit Pingu, diffusées dans le Club Dorothée de 1990 à 2006. Carlo Bonomi avait inventé le langage très particulier de ce pingouin un brin lunatique, qui faisait les quatre cents coups avec sa sœur Pinga.

"Il a toujours donné du caractère aux personnages auxquels il prêtait sa voix, avec l'élaboration de langages de sa propre invention basés sur des bruits, des sonorités et l'utilisation imaginative d'onomatopées, de régionalismes et d'assonances avec diverses langues", raconte RaiNews. Un langage universel qui permettait à ses personnages de s’exporter facilement à l’international.



Carlo Bonomi a aussi interprété la version italienne de Mickey Mouse et des personnages des publicités (Ferrer, Findus…). En France, il a également été la voix de La Linea, une série d’animation diffusée sur TF1 dans L’Île aux enfants, puis sur France 3 dans Génération Albator.