Le compte Twitter d'Amber Heard désactivé après la prise de contrôle du réseau social par son ex Elon Musk

Cette semaine, plusieurs fans ont remarqué que le compte Twitter officiel d'Amber Heard avait été désactivé, indique le média américain Fox News. La raison de son départ du réseau social n'est pas claire, ni l'heure précise à laquelle elle l'a quitté. Mais cela pourrait être lié au fait que son ex-petit-ami, Elon Musk, a récemment acheté et repris le site à l'oiseau bleu.

Le compte Instagram d'Heard est lui toujours actif, sa dernière publication datant du 1er juin, lorsqu'elle a partagé une déclaration concernant le verdict de son procès en diffamation contre son ex Johnny Depp. Interrogés par Fox News Digital, ni le représentant d'Amber Heard ni Twitter n'a souhaité réagir.



Amber Heard et Elon Musk sont sortis ensemble après sa séparation avec Johnny Depp. Le patron de Tesla l'a confirmé au magazine People en mai 2016. Le couple s'est séparé en août de l'année suivante. Mais en 2018, Amber Heard a déclaré au Hollywood Reporter qu'elle avait une "belle relation" avec lui. "Elon et moi avons eu une belle relation, et nous avons une belle amitié maintenant, une relation qui était basée sur nos valeurs fondamentales. La curiosité intellectuelle, les idées et la conversation, un amour partagé pour la science. Nous nous sommes liés sur beaucoup de choses qui correspondent à ce que je suis à l'intérieur. J'ai tellement de respect pour lui", a-t-elle déclaré à l'époque.

Pendant le procès en diffamation opposant Heard à Depp, Musk est intervenu juste avant que le jury ne rende son verdict. Il a écrit sur Twitter : "J'espère qu'ils iront tous les deux de l'avant. Au mieux de leur forme, ils sont tous deux incroyables".