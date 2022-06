Le concert des Rolling Stones à Amsterdam annulé à la dernière minute

Le concert que les Rolling Stones devaient donner lundi soir au stade de la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam a été annulé. Son chanteur Mick Jagger souffre en effet du Covid et ne peut donc pas se produire, a indiqué dans l'après-midi un porte-parole de MOJO, la société organisatrice de l'événement.



Selon cette entreprise, il y aura une nouvelle date, pour laquelle les billets achetés pour le spectacle de ce lundi restent valables. Mick Jagger n'a découvert qu'il avait le coronavirus qu'à son arrivée à la Johan Cruijff ArenA. Le chanteur de 78 ans a eu quelques symptômes et a ensuite été testé positif, a précisé le groupe dans un communiqué sur Instagram. Il s'agit probablement de symptômes légers. Les Stones disent regretter que le concert ne puisse avoir lieu. "Mais la sécurité du public, des autres musiciens et de l'équipe de tournée est plus importante", ont-ils estimé, alors que le show a été annulé à quelques heures de son début. Certains fans étaient d'ailleurs déjà dans le stade.

Le concert de lundi soir, qui a maintenant été annulé, fait partie de la tournée européenne SIXTY, qui marque le 60e anniversaire des Rolling Stones et qui passera par la Belgique et le stade Roi Baudouin de Bruxelles le 11 juillet prochain. C'était la première fois en cinq ans que le groupe britannique devait se produire aux Pays-Bas.